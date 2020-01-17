شبيبة القبائل الجزائري يعلن فسخ عقد مدربه

أعلن نادي شبيبة القبائل الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن فسخ تعاقده مع مدربه الفرنسي هيبرت فيلود، على خلفية الخسارة أمام شبيبة القبائل صفر-1، أمس الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـثانية عشر من مسابقة الدوري.

واوضح شبيبة القبائل في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، أن جون إيف شاي ومراد كاروف، سيقودان الجهاز الفني للفريق بشكل مؤقت، لافتا النظر إلى أن كلا من سمير جودار، وعمر حامناد، سيحافظان على منصبيهما في الجهاز الفني.

وعين فيلود كمدرب لشبيبة القبائل في يونيو الماضي بموجب عقد يمتد لثلاث سنوات، خلفا لمواطنه فرانك دوما المدرب الحالي لشباب بلوزداد متصدر الدوري الجزائري.

ويحتل شبيبة القبائل، لديه مباراة مؤجلة أمام شبيبة القبائل يوم الاثنين المقبل، المركز الخامس في ترتيب الدوري الجزائري برصيد 21 نقطة، مبتعدا بثماني نقاط خلف شباب بلوزداد المتصدر.