انتحر طالب في الصف الثاني الإعدادي بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، مستخدمًا سلاحًا ناريًا؛ لمروره بأزمة نفسية سيئة لفشله في الدراسة.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، إخطارًا بالعثور على جثة أحمد. ع. ع (15 سنة)، طالب بالصف الثاني الإعدادي، ومقيم بقرية زليتن بنجع حمادي، جثة هامدة ومصابًا بطلق خرطوش ناري في الرأس.

بتشكيل فريق بحث، توصلت التحريات إلى أن المجني عليه كان يمر بحالة نفسية سيئة دفعته إلى الانتحار؛ بسبب فشله دراسيًا، فذهب إلي زراعات القصب المملوكة لأسرته، وأطلق النار على نفسه من فرد خرطوش عثر عليه بجوار الجثة.

أودعت الجثة بمشرحة مستشفى نجع حمادي المركزي، وتولت النيابة التحقيق.