محافظ مطروح: استمرار أعمال إزالة تجمعات مياه الأمطار في جميع مدن المحافظة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار أعمال مجالس مدن محافظة مطروح، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى في إزالة تراكمات مياه الأمطار مع تساقطها على مدار اليوم، وتمهيد الطرق؛ تيسيرًا لحركة سير السيارات والمواطنين على الطريق الدولي الساحلي وداخل المدن.



وقال اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، أنه تم تمهيد الطرق الداخلية والشوارع الرئيسية بمحيط ميدان السوق والمعهد الديني الأزهري ومدخل منطقة سيدي رحيم و تابة الكبيرة، المنشية، سيدي عبدالسلام، تابة، شارع جبل الموتى، الرمل، الظافرية و جاري متابعة إزالة تجمعات مياه الأمطار بباقي المناطق وردم الشوارع بالتربة الرملية، وذلك بمشاركة شباب سيوة فى معاونة السيارات والمعدات الثقيلة الخاصة بالحملة الميكانيكية بمجلس المدينة.



كما أشرف اللواء هاني يوسف رئيس مركز ومدينة الضبعة على أعمال إزالة تجمعات الأمطار من داخل شوارع المدينة مع استمرار العمل لإزالة مياه الأمطار داخل المدينة.



ويواصل مجلس مدينة برانى برئاسة العميد ياسر عامر أعمال إزالة تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولى مطروح السلوم وداخل المدينة.



واستمرت جهود مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة اللواء وليد المعداوى رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح فى ازالة تراكمات مياه الأمطار بمعظم أنحاء المدينة والتيسير على المواطنين مع متابعة شكاوى المواطنين وإزالة أسبابها بالمناطق المتضررة من تراكم مياه الأمطار.