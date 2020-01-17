خامنئي : الرد الصاروخي الإيراني كسر شوكة أمريكا

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الجمعة "إن الرد الصاروخي الايراني على قاعدة عين الأسد قد كسر شوكة امريكا".



وكانت إيران قد قصفت قاعدتين امريكيتين في العراق (احداهما عين الأسد) ردا على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في هجوم امريكي مطلع الشهر الجاري قرب مطار بغداد قُتل فيه ايضا ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.



وقال خامنئي في خطبة الجمعة، وهى المرة الأولي التي يؤم فيها الصلاة منذ 8 أعوام، إن مصير المنطقة يتوقف على التحرر من الهيمنة الامريكية.



وأضاف في كلمة باللغة العربية خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة،" جريمة أمريكا في اغتيال القائدين سليماني والمهندس جرت بصورة جبانة لئيمة. الأمريكيون لم يستطيعوا مواجهة القائد سليماني بل اغتالوه بنذالة من الجو".



وتابع أن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران لن تغير المسار السياسي للبلاد.



وحول حادثة الطائرة الأوكرانية التي سقطت في ايران يوم الثامن من الشهر الجاري ، قال " قلوبنا تألمت لحادثة سقوط الطائرة المريرة، مشيرا إلى أن الاعلام الامريكي اراد ان ينسى الشعب الايراني استشهاد الشهيدين بالتركيز على حادث سقوط الطائرة".



وحول اعلان بريطانيا وفرنسا والمانيا تفعيل آلية فض المنازعات مع إيران، أوضح خامنئي أن هذه الدول الاوروبية الثلاث اصغر من أن تركع الشعب الايراني، مؤكدا "إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تخدم مصالح أمريكا ولا يمكن الوثوق بهم في الاتفاق النووي".



كانت الدول الثلاث قد اعلنت يوم الثلاثاء الماضي تفعيل آلية فض النزاعات مع إيران، وذلك بعد انتهاكاتها للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه عام 2015 .



ويتيح تفعيل الآلية في نهاية الأمر إعادة فرض عقوبات على طهران.



وكانت إيران أعلنت الأسبوع الماضي أنها لن تفي بأي التزامات بموجب الاتفاق، وذلك بعد اغتيال الولايات المتحدة سليماني.