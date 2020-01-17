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18 لاعبا في قائمة الإنتاج الحربي استعدادا لحرس الحدود

محمد جلال
نشر فى : الجمعة 17 يناير 2020 - 8:51 م | آخر تحديث : الجمعة 17 يناير 2020 - 9:00 م

اختتم اليوم، الجمعة، فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى العام على ستاد السلام.

وأعلن مختار مختار، مدرب الفريق، عقب المران قائمة الإنتاج والتي ضمت كلًا من: عامر عامر وأحمد يحيى وباسم مرسي وأحمد دويدار ومعاذ الحناوي وإبراهيم عبد الخالق وأحمد شديد قناوي ومحمد بازوكا، وأحمد مجدي ومحمد رجب وعلي فتحي وعلاء سلامة ومصطفى البدري، وموسي دياورا ومحمد فييرا ومامادو نياس وغنام محمد ومحمود عادل.

يذكر أن الإنتاج الحربي يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد حرس الحدود في المركز السادس برصيد 18 نقطة.


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