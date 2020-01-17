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تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 1ر6 في المئة في عام 2019، على خلفية حرب تجارية مع الولايات المتحدة، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة.