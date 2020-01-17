 الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 6.1% في عام 2019 - بوابة الشروق
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الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 6.1% في عام 2019

أرشيفية
أرشيفية
بكين - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 17 يناير 2020 - 4:23 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 يناير 2020 - 4:23 ص

تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 1ر6 في المئة في عام 2019، على خلفية حرب تجارية مع الولايات المتحدة، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة.


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