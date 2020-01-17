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بنك روتشيلد يطلق صندوقا استثماريا خاصا لجمع 800 مليون دولار

بنك روتشيلد
بنك روتشيلد
هونج كونج - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 17 يناير 2020 - 1:38 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 يناير 2020 - 1:38 ص

بدأت جينيفر يو المخضرمة في إبرام الصفقات بالصين لدى بنك روتشيلد العالمي في إطلاق صندوق أسهم خاص مستهدفة استثمارات في مناطق من بينها أوروبا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج يوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة.

وقالت المصادر،التي طلبت عدم تسميتها لأنه هذه المعلومات خاصة ، إن يو تهدف إلى جمع حوالي 800 مليون دولار.

ويخطط روتشيلد إلى الاستثمار في الصندوق الذي سيسعى أيضا إلى جمع رأسمال من صناديق ثروة سيادية في آسيا ومن شركات صينية ومسثتمرين دوليين.

ومن المتوقع أن تكتمل عملية جمع الأموال خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وذكرت المصادر أن الشركات العاملة في قطاعات الاستهلاك والرعاية الصحية والتصنيع ستكون من بين المستهدفين الرئيسيين.

وأوضحت المصادر للوكالة أن الصندوق قد يضخ استثمارات أيضا في مناطق أخرى بما في ذلك آسيا.

وتابعت المصادر أنه لم يتم اتخذا نهائي بعد وقد تتغير التفاصيل الخاصة بنشاط الصندوق.

وتتولى يو رئاسة قطاع الصين الكبرى لدى روتشيلد. وتولت في السابق إدارة الوحدة الاستشارية العالمية للبنك في الصين الكبرى لمدة 11 عاما حتى عام 2017، عندما تولت إليزابيث وانج المنصب.


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