قال المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مجلس مؤسسة الشروق، إن الفيلم المصري يصدر منذ أكثر من 100 سنة في العالم العربي وإفريقيا وآسيا، مشيرًا إلى دور كافة أشكال الثقافة في تطوير وتنمية الإنسان.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "TeN"، مساء الجمعة، الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل هو الأب الروحي لتجربة صحيفة «الشروق» منذ انطلاقها عام 2009، مؤكدًا أن الراحل كان صحفيًا عالميًا صنع احترام الصحفي في المجتمع، وأنه سيظل المثل الأعلى لأي صحفي في مصر على مر العصور.

وأشاد المعلم بالمحتوى المقدم في صحيفتي الشروق والمصري اليوم، لافتًا إلى العاطفة التي تربطه بمؤسسة الأهرام الصحفية لعمله فيها لسنوات.

وتابع المعلم، أن العمل في الثقافة والفكر والعلم له ضريبة، وأن النشر صناعة صعبة جدًا، مؤكدًا أن جريدة الشروق بدأت كصحيفة قوية تضم مجموعة كبيرة من الصحفيين المتميزين رغم الظروف الصعبة التي شهدتها في ذلك الوقت.