مجموعة «إتش إس بي سي» تعتزم شطب 100 وظيفة في قطاع تداول الأوراق المالية

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة إتش.إس.بي.سي المصرفية البريطانية تعتزم شطب حوالي 100 وظيفة في قطاع تداول الأوراق المالية، حيث سيكون موظفو القطاع في أوروبا الأشد تضررا من الخطة.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن خطة الشطب تشمل وظائف في مختلف أنشطة القطاع سواء البحوث أو المبيعات أو التداول أو المكاتب الداخلية.



يذكر أن إتش.إس.بي.سي سبق أن أعلن في تشرين أول/أكتوبر الماضي اعتزامه شطب عدد من الوظائف على خلفية ضعف الأرباح.



وقالت مصادر في البنك إن قطاعات الخدمات الدولية والتجارية والأوراق المالية والتي تضم حوالي 4% من إجمالي عدد العاملين في البنك، ستتحمل عبء خطة الخفض الجديدة. ويصل عدد العاملين في هذه القطاعات في البنك إلى حوالي 9600 موظف وفقا لتقريره السنوي للعام الماضي.



وأشار البنك البريطاني الى أنه يدرس احتمال الخروج من سوق تداول الأسهم في بعض الأسواق الغربية المتقدمة، مع محاولة بيع قطاع خدمات التجزئة المصرفية التابع له في فرنسا، وهي الخطوة التي قد تؤدي إلى خفض عدد العاملين لديه بنحو 8000 موظف.