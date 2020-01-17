 طائرات إسرائيلية تقصف موقعا لحماس في قطاع غزة - بوابة الشروق
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طائرات إسرائيلية تقصف موقعا لحماس في قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية
غزة - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 17 يناير 2020 - 12:08 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 يناير 2020 - 12:08 ص

قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن طائرات حربية إسرائيلية شنت مساء الخميس، غارات على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت المصادر أن القصف الإسرائيلي استهدف بعدة صواريخ موقع تدريب يتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في شمال القطاع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ومن جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بنية تحتية لحماس تستخدم لأعمال تحت أرضية ردا على إطلاق بالونات مفخخة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل اليوم.

وكانت طائرات إسرائيلية أغارت مساء أمس على موقعي تدريب لفصائل مسلحة في قطاع غزة بعد إعلان إسرائيل عن إطلاق أربعة صواريخ من القطاع.

ونددت حماس بالقصف الإسرائيلي واعتبرته "استمرارا للعدوان الذي لا يكاد يتوقف على القطاع، عدا عن استمرار الحصار المفروض منذ 2007".


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