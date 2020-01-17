نفذت إحدى شركات المقاولات بالشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بحي ثانٍ الزقازيق، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أعمال نقل تمثال الملك رمسيس الثاني من محيط جامعة الزقازيق.

وجاء النقل في إطار إعادة الوجه الحضار للمدينة، وذلك لأجل توسعة الطريق وفتح محاور مرورية، بعد سنوات عديدة ظل خلالها التمثال بمكانه بمحيط الجامعة.

وتم تشييد التمثال قبل عدة سنوات ليحاكي التمثال الأصلي الموجود حاليًا بالمتحف المصري الكبير.، فيما تم النقل بواسطة إحدى شركات المقاولات، باستخدام المعدات اللازمة للنقل دون إحداث أية أضرار بالتمثال، على أن يكون النقل لمحيط قصر ثقافة الزقازيق بوسط المدينة.