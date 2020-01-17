توفي الباحث والناشط المسلم البارز يوسف أحمد ديدات، 65 عاما، نجل الداعية الإسلامي أحمد ديدات، متأثرا بجراحة بعد ظهر اليوم الجمعة في مستشفى سانت آن في بيترماريتسبورج، بعد ما أطلق مسلحون مجهولون النار عليه خارج محكمة فيرولام على أطراف مدينة دوربان بجنوب أفريقيا، أول أمس الأربعاء.

وقال ابنه، ريس ديدات، إنه توفي بهدوء في الساعة 2.40 مساء، وكانت العائلة وأصدقاءه إلى جانب سريره، وان تحضيرات الجنازة يجري الانتهاء منها، وأضاف: "الأسرة تعبر عن عميق امتنانها للدعم الذي تلقوه من الأصدقاء والمجتمع، رحمه الله." وفقا لموقع "إندبندنت" البريطاني.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة العقيد ثامبيكا مبيلي، إن ديدات كان يسير مع زوجته عندما تم أطلاق الرصاص عليه، ولم يعرف الدافع وراء ذلك إلى الأن، فيما أكدت أن المشتبه به ما زال هاربا.

ومن غير المعروف ما كان يفعله ديدات في المحكمة عندما تم إطلاق النار عليه

وقال مسئول بشركة الأمن الخاصة، إن رجلاً سار نحو ديدات وأطلق النار عليه، وهرب إلى سيارة كانت متوقفة إلى جانب الشارع.

وأضاف أنه: "عند الوصول، تم العثور على الضحية ملقاة على الرصيف".

ويعتبر يوسف ديدات من أبرز الوجوه في الأوساط الاجتماعية، وأحد الدعاة المسلمين، بمدينة دوربان. وهو نجل الداعية الإسلامي الشهير أحمد ديدات الذي توفي عام 2005.

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