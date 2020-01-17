الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حظر مثير للجدل على أصباغ الوشم الضارة

اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فرض حظر على المواد الكيميائية الضارة في أصباغ الوشم، ومن بينها صبغتان زرقاء وخضراء شائعتا الاستخدام على نطاق واسع.

وقال مصدر في المفوضية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة: "الاتحاد الأوروبي يقيد استخدام المواد الكيميائية الخطرة الموجودة في أصباغ الوشم وأدوات التجميل (المكياج) الدائمة لزيادة مستوى الحماية من خلال ضمان أنها آمنة للحقن تحت الجلد".

ومن المقرر أن تبحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاقتراح في شهر فبراير المقبل.

وتصدرت القضية عناوين الصحف في ألمانيا، بعد أن أطلق فنان وشم بارز التماسا على الإنترنت لإنقاذ الأصباغ من الحظر.

وقد حصل الالتماس الذي تم إطلاقه أمس الأول الأربعاء على 100 ألف توقيع، ومن بينها توقيعات لبعض لاعبي كرة القدم البارزين، وفقًا للموقع الإلكتروني الذي أطلق الالتماس.

ودعا الالتماس البرلمان الألماني إلى منع تنفيذ الحظر المخطط له.