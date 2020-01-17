الجيش الأمريكي يوقف برنامج استبدال مدرعة قتالية تلقى عرض واحدا

أعلن الجيش الأمريكي "توقفا تكتيكيا" لبرنامج كان يهدف إلى استبدال مدرعة برادلي القتالية، بتكلفة تصل إلى 45 مليار دولار بعدما تبين أن شركة "جنرال دايناميكس" هي الوحيدة التي قدمت مناقصة جديرة بالقبول، واعتبر الجيش أن الوفاء بمتطلباتها عسير للغاية.

وقال بروس جيت، مساعد وزير الجيش للاستحواذ والإمداد التكنولوجي، في مؤتمر صحفي بالبنتاجون أمس الخميس: "طالب الجيش بإمكانيات كبيرة من خلال جدول زمني شديد الصرامة"، حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبرج".

وأضاف أنه رغم الجهود "غير المسبوقة" على مدار حوالي عامين لإشراك متعاقدين، "من الواضح أن مزيجا من المتطلبات والجدول الزمني، قد فاق قدرة الصناعة على الاستجابة خلال الفترة التي حددها الجيش".

وذكر جيت أن "المركبة القتالية المأهولة بصورة مثالية" لم تكن "برنامجا فاشلا" مثل برامج أخرى ضخ فيها الجيش مليارات الدولارات قبل أن يلغيها.

وانفق الجيش بين عامي 1995 و 2009، 32 مليار دولار على 22 برنامج أسلحة تم إلغاؤها في نهاية المطاف، وفقا لتقرير صدر عام 2011 عن مسؤولو استحواذ متقاعدين في الجيش.

وقال جيت إنه بدلا من ذلك قرر مسؤولون عن الاستحواذ بالجيش بعملون في قيادة جديدة معنية بتطوير الجيش إيقاف البرنامج في المرحلة المبدئية من تصميم نموذج أولي بدلا من الاستمرار في "متطلبات لا معنى لها".