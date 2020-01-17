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مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

محمد الهادي
نشر فى : الجمعة 17 يناير 2020 - 11:08 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 يناير 2020 - 11:08 ص

تقام اليوم الجمعة الموافق 17/1/2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية، أبرزها مباراة ليجانيس أمام خيتافي في الدوري الإسباني.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

ليجانيس أمام خيتافي - الساعة 22:00 – beIN Sports HD 3

الدوري الألماني:

شالكه 04 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ - الساعة 21:30 – beIN Sports HD 5

كأس فرنسا:

جرانفيل أمام مارسيليا - الساعة 22:05 – beIN Sports HD 6

كأس خادم الحرمين الشريفين:

العدالة أمام النصر - الساعة 16:55 – KSA Sports 1 HD


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