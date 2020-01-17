مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة الموافق 17/1/2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية، أبرزها مباراة ليجانيس أمام خيتافي في الدوري الإسباني.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
الدوري الإسباني:
ليجانيس أمام خيتافي - الساعة 22:00 – beIN Sports HD 3
الدوري الألماني:
شالكه 04 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ - الساعة 21:30 – beIN Sports HD 5
كأس فرنسا:
جرانفيل أمام مارسيليا - الساعة 22:05 – beIN Sports HD 6
كأس خادم الحرمين الشريفين:
العدالة أمام النصر - الساعة 16:55 – KSA Sports 1 HD