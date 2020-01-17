 الادعاء يطالب بسجن قس فرنسي متورط في فضيحة تستر على تحرش جنسي - بوابة الشروق
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الادعاء يطالب بسجن قس فرنسي متورط في فضيحة تستر على تحرش جنسي

باريس - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 17 يناير 2020 - 8:38 م | آخر تحديث : الجمعة 17 يناير 2020 - 8:38 م
طالب ممثلو الادعاء الفرنسي اليوم الجمعة، بتوقيع عقوبة السجن لمدة ثماني سنوات على الأقل ضد برنار برينات، وهو قس سابق متورط في فضيحة التستر على تحرش جنسي في الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية، وفق ما ذكرته قناة "فرانس إنفو" الرسمية.

وبرينات متهم بالتحرش الجنسي بـ10 فتيان من الكشافة السابقين عندما كان مرشدا في جماعتهم الكشفية في ثمانينيات القرن الماضي.

ووفقًا لقناة "فرانس إنفو" الرسمية ، تم تحديد 20 ضحية أخرى مزعومة من قبل السلطات، لكن تلك الحالات كانت خارج نطاق قانون التقادم.

وأدت هذه القضية إلى إدانة أكبر رجل دين في فرنسا، وهو كاردينال ليون، فيليب باربارين، في مارس الماضي، بعدم إبلاغ السلطات بتلك المزاعم.

وأدت هذه القضية إلى إدانة أكبر رجل دين في فرنسا ، وهو كاردينال ليون، فيليب باربارين ، في مارس بتهمة الفشل في إبلاغ السلطات بهذه المزاعم.

واستأنف باربارين حكما صدر بإدانته مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر، ومن المتوقع أن يصدر الحكم في القضية في 30 من يناير.

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