قال الفنان محمد سعد، إن حصوله على جائزتين عن فيلم الكنز أمر يشعره بالسعادة، متقدمًا بالشكر إلى المخرج شريف عرفه الذي قدمه في "اللمبي" إلى "الكنز 1 و2" وأنه يعتبر الأب الروحي له، مضيفًا أن الجمهور كان يحب أن يراه في التراجيدي ولكنه كان يحتاج إلى ورق جيد.

وأضاف، خلال برنامج "أحلى النجوم"، على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن شريف عرفة ذكي ويخرج طاقات الممثل الذي أمامه، موضحًا أنه يتمنى تنفيذ مسرح كبير مثل زمان كعصام إمام وعماد الباشا اللذين كانا يؤسسان مسرح قطاع خاص يتكلف الكثير.

وتابع "سعد" ممازحًا: "أنا عاوز من 2020 أنها تسيبني في حالي"، مضيفًا أنه يتمنى يقدم أعمال مسرحية وكوميديا جيدة وأفلام سينمائية عالية الجودة.