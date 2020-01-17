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وفاة حالة ثانية مصابة بفيروس يشبه «سارس» في الصين

أرشيفية
أرشيفية
بكين - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 17 يناير 2020 - 1:36 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 يناير 2020 - 1:36 ص

توفي شخص ثان بوسط الصين بعد تعرضه للإصابة بفيروس جديد يشبه التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) والذي تسبب في إصابة العشرات بالالتهاب الرئوي في ووهان.

وتوفي المريض، البالغ من العمر 69 عاما، يوم الأربعاء في مستشفى ووهان جينينتان في مقاطعة هوبي بعد مرض دام أسبوعين وتطور إلى قصور متعدد لوظائف الاعضاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية نقلا عن لجنة الصحة ببلدية ووهان في وقت متأخر من يوم الخميس .

وسجلت المدينة 41 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس الغامض وتم علاج اثني عشر مريضاً وغادروا المستشفى، فيما لا يزال خمسة منهم يعالجون من أعراض مرضية حادة، وتوفيت حالتان.


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