 ترامب: محاكمتي أمام مجلس الشيوخ ستنتهي «سريعا جدا» - بوابة الشروق
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ترامب: محاكمتي أمام مجلس الشيوخ ستنتهي «سريعا جدا»

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
هديل هلال
نشر فى : الجمعة 17 يناير 2020 - 12:01 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 يناير 2020 - 12:01 ص

توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تنتهي محاكمته أمام مجلس الشيوخ «سريعًا جدًا» وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الخميس.

وبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم الخميس، رسميًا إجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في قضية عزله.

وكان مجلس النواب قد صوت، الأسبوع الماضي، على إطلاق إجراءات عزل ترامب، بتهمة استغلال السلطة، لممارسته الضغوط على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، من أجل فتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظًا لمواجهة ترامب في الاستحقاق الرئاسي المقبل المقرر في 2020.

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