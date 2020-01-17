ضبط المتهمين بإطلاق الرصاص على سائق بفرشوط بعد فشلهم في سرقته

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من كشف ملابسات واقعة قيام 3 أشخاص باستيقاف سائق توك توك بفرشوط، في محاولة لسرقة التوك توك الخاص به حال قيامه بتوصيل أحد الأشخاص، حيث تبين أن مستقل التوك توك قام باستدراج السائق إلى مكان بعيد بالاشتراك مع باقى المتهمين لتنفيذ مخططهم الإجرامى.

وتلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا من مستشفى فرشوط المركزى بوصول المدعو محمد عبدالناصر عبدالموجود فخرى "20 عامًا" – سائق – مقيم بدائرة المركز مصابا بطلق خرطوش ناري.

انتقلت أجهزة الأمن، وبالفحص وسؤال المصاب، أقر أنه حال قيامه بتوصيل أحد الأشخاص لمنطقة المساكن المجاورة لمدرسة الزراعة بفرشوط؛ حاول ثلاثة أشخاص مجهولين استيقافه للاستيلاء على التوك توك قيادته، وحينما حاول الهرب قام أحدهم بإطلاق عيار نارى من سلاح خرطوش كان بحوزته مما أدى إلى إصابته.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة كل من أحمد خ م "سائق توكتوك" – 19 عاماً – وكارم ع م" 22 عاماً – عامل – وكرم ف م "17 عاماً" – تباع – ومحمد م ع "20 عاماً" – عاطل - حيث تبين قيام الأخير باستقلال التوك توك مع المجنى عليه بقصد استدراجه بالاتفاق مع باقى المتهمين وما إن وصل إلى منطقة بعيدة عن الكتلة السكنية قام المتهمين الثلاثة الأوائل باستيقاف التوتوك في محاولة لسرقته، ونتيجة مقاومة قائد التوك توك قام المتهم الأول بإطلاق عيار خرطوش أدى إلى إصابة المجني عليه.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.