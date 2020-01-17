لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب تشيد بقصر ثقافة شرم الشيخ

تابعت لجنة الثقافة والآثار والإعلام، عملها مساء اليوم بمدينة شرم الشيخ، خلال زيارتها لمحافظة جنوب سيناء لحل المشاكل والمعوقات في مجال الثقافة والآثار والإعلام.



وتفقدت اللجنة أمس، بعض المناطق الأثرية، والمسرح المكشوف، واذاعة جنوب سيناء بمدينة طور سيناء، وتفقدت مساء اليوم قصر ثقافة شرم الشيخ، وأبدت اللجنة انبهارها بالقصر وأشادت بما جرى به من انجاز.



وقال محمد شعبان رئيس اللجنة أن تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ يعد انجاز يضاف للمدينة ولم يوجد أي ملاحظات بالمبنى أو بالتجهيزات.



ومن جانبه قال اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة الذي رافق اللجنة، أن ازدهار الثقافة في المحافظة، أدى لظهور مواهب من أبنائها بمختلف المراحل العمرية لافتًا إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يرعى هذه المواهب، والمحافظة قدمت عروض على دار الأوبرا.



وشهدت اللجنة خلال الزيارة، بعض العروض الفنية المتميزة من الفرق الخاصة، بقصر ثقافة شرم الشيخ.