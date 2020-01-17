 الرئيس الأوكراني يرفض استقالة رئيس وزرائه أوليكسي هونشاروك - بوابة الشروق
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الرئيس الأوكراني يرفض استقالة رئيس وزرائه أوليكسي هونشاروك

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
كييف - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 17 يناير 2020 - 9:01 م | آخر تحديث : الجمعة 17 يناير 2020 - 9:01 م
ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الجمعة، في نبأ عاجل لها أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رفض استقالة رئيس وزرائه "أوليكسي هونشاروك" التي قدمها في وقت سابق اليوم بعد مرور 4 أشهر على توليه رئاسة وزراء البلاد.

ولم تتطرق القناة إلى المزيد حول ذلك.

وجاءت استقالة هونشاروك بعد أقل من يومين من تسريب تسجيل صوتي له خلال اجتماعه مع الوزراء عبر الإنترنت ينتقد فيها زيلينسكي.

وتولى أوليكسي هونشاروك، منصب رئيس الوزراء في أغسطس الماضي، وكان قد عُيّن نائباً لرئيس مكتب زيلينكسي في شهر مايو الماضي، كما كان يشغل رئاسة منظمة غير حكومية تركز على الإصلاح الاقتصادي.

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