أعلن وزير البيئة الياباني شينجيرو كويزومي ، الذي فاجأ بلاده هذا الأسبوع بإعلانه عن اعتزامه القيام بإجازة رعاية لطفله الأول بعد ولادته، أنه سيفي بوعده بعد أن أصبح أباً اليوم الجمعة.



وقال السياسي (38 عامًا): "أنا سعيد ومرتاح" ، مضيفًا أن زوجته وابنه حديث الولادة في صحة جيدة. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها وزير حكومي على إجازة رعاية طفل.



ويعتزم كويزومي القيام بإجازة لمدة أسبوعين خلال أول ثلاثة أشهر بعد ولادة طفله، لتحقيق ذلك يعتزم العمل لعدد أقل من الساعات في بعض الحالات، والعمل من المنزل في أيام أخرى.



وكان كويزومي (38 عاما) ابن رئيس الوزراء السابق جونيتشيرو كويزومي، قد تولى منصبه في سبتمبر الماضي. وقال الوزير إنه يأمل في " إيجاد بيئة يستطيع خلالها الآباء بوزارة البيئة القيام بإجازة لرعاية الطفل بدون تردد".



ويشار إلى أن اليابان تقدم إجازة رعاية طفل للآباء. ومع ذلك، فإن الذين يقومون بهذه الإجازة قليلون للغاية.



ويذكر أنه خلال العام المالي 2018، قام 6% فقط من الرجال بإجازة لرعاية الطفل، مقارنة بـ 82% من النساء.



وتأمل حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي في زيادة هذه النسبة بين الرجال إلى 13% في القطاعين الخاص والعام في العام الجاري.



وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي" نأمل أن يكون لجهود الوزير تأثير إيجابي على تسهيل مشاركة الرجال في رعاية الطفل".