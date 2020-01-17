إيمان يوسف تنضم لأسرة مسلسل «بنت القبائل»

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انضمت الفنانة الشابة إيمان يوسف لأسرة مسلسل "بنت القبائل"، والتى تجسد خلاله شخصية "نوسة".

ويواصل فريق عمل المسلسل تصوير المشاهد المتبقية، استعدادا لعرضه على قناة الحياة ابتدءا من 17 يناير الجاري، وهو بطولة الفنانين حنان مطاوع وعمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى ومحمد رياض واخراج حسنى صالح.

يشار إلى أن إيمان شاركت في مسلسل سوبر ميرو فى رمضان الماضي، بطولة ايمى سمير غانم وحمدى المرغنى وسمير غانم والمخرج وليد الحلفاوى.

كما شاركت فى أكثر من 5 أفلام قصيرة مع طلاب معهد السنيما، والذين شاركوا في عدد من المهرجانات العربية والدولية.