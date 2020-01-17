كتاب أمريكي جديد: ترامب جاهل في التاريخ والجغرافيا

ــ مسئول أمريكى: محاكمة الرئيس فى مجلس الشيوخ لن تستغرق أكثر من أسبوعين



كشف كتاب أمريكى جديد أن عدم إلمام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالمعلومات التاريخية والجغرافية يصل إلى حد جهله بأن هناك حدودا مشتركة بين الهند والصين، فيما تنطلق المحاكمة الرامية لعزل ترامب فى مجلس الشيوخ، الثلاثاء المقبل، وذلك على خلفية قضية أوكرانيا؛ حيث يواجه تهمتى استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.



وعرض الصحفيين فى «واشنطن بوست» فيليب راكر وكارول ليونيج، فى الكتاب المعنون «عبقرى متوازن للغاية» فصولا من تصرفات الرئيس تعكس جهله بوقائع جغرافية وتاريخية أساسية.



ونقل الكاتبان الحائزان على جائزة بوليتزر الصحفية المرموقة أن ترامب قال لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودى خلال اجتماع بينهما لبحث التهديد الذى تشكله الصين على الهند «الأمر ليس كما ولو أن الصين على حدودك»، علما بأن للهند حدودا مشتركة مع الصين، وخاض البلدان حربا عام 1962 بسبب نزاع حدودى بينهما حول منطقة فى الهيمالايا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وتحدث الكتاب أيضا عن جولة قام بها ترامب تكريما لذكرى السفينة الحربية «يو اس اس أريزونا» التى أغرقتها الطائرات اليابانية فى هجومها المفاجئ فى 7 ديسمبر 1941 على بيرل هاربر.



وسأل ترامب كبير موظفى البيت الأبيض حينذاك الجنرال جون كيلى «يا جون، لم كل هذا؟ ما الهدف من هذه الرحلة؟»، وتابع الكتاب أن «ترامب سمع بعبارة بيرل هاربر وبدا أنه فهم أنه سيزور موقع معركة عسكرية، لكن لم يظهر أنه يعرف أكثر من ذلك».