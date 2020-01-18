مونشنجلادباخ يفرط في انتزاع صدارة البوندسليجا

فرط فريق بوروسيا مونشنجلادباخ في انتزاع صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، ولو بشكل مؤقت، عقب خسارته اليوم الجمعة أمام مضيفه شالكه صفر - 2 في الجولة الثامنة عشر من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني تمكن فريق شالكه من تسجيل هدفين متتاليين عن طريق سوات سيردار وميكايل جريجوريتش في الدقيقتين 48 و58.

ورفع شالكه رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، وتوقف رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ عند 35 نقطة في المركز الثاني.

وتعد هذه هي المباراة الأولى للدوري الألماني بعد فترة توقف استمرت قرابة الشهر بسبب العطلة الشتوية، حيث تستأنف منافسات الجولة الحالية غدا وبعد غد.