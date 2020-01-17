إطلاق سراح شخص مشتبه في خطره أمنيا بعد احتجازه في ألمانيا

أطلق القضاء الألماني سراح شخص يشتبه في انتمائه للإسلاميين في مدينة جوتنجن بولاية سكسونيا السفلى الألمانية بعد القبض عليه مجددا بأمر من المحكمة الإدارية العليا في البلاد.



صرحت بذلك اليوم الجمعة متحدثة باسم وزارة الداخلية في الولاية مؤكدة بذلك تقارير إعلامية.



وكان قضاة المحكمة أوقفوا ترحيل هذا الشخص المصنف كمتعاطف مع تنظيم الدولة ويبلغ 29 عاما، لأنهم لم يروا أنه يمثل خطرا إرهابيا.



إلا أن السلطات التنفيذية أصدرت أمرا باحتجازه تحاشيا لخطر هروبه، وفقا لما قاله المتحدث باسم المدينة.



وذكرت السلطات التنفيذية أن هذا الشخص مولود في ألمانيا إلا أنه يحمل جواز سفر تركي فقط، ومن ثم فلابد أن يرحل إلى تركيا.



كان هذا الشخص يعمل من قبل حارساولم يحصل على شهادات مدرسية كما سبق صدور عقوبات بحقه بسبب الاعتداء الجسدي والابتزاز وانتهاك قانون الأسلحة.



تقدم الشخص بطعن ضد الحكم الصادر مجددا بترحيله أمام المحكمة الإدارية في جوتنجن.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى من مقرها في هانوفر إنه من غير المعلوم متى تتخذ المحكمة قرارها بشأنه.