 تكريم خاص للاعبة السلة المصرية رنيم الجدواي في أمريكا بعد وصولها للنقطة 1000 - بوابة الشروق
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تكريم خاص للاعبة السلة المصرية رنيم الجدواي في أمريكا بعد وصولها للنقطة 1000

الشروق
نشر فى : الجمعة 17 يناير 2020 - 11:23 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 يناير 2020 - 11:26 ص

قام مسئولو جامعة كنتاكي الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية بتكريم المصرية رنيم الجداوي، اللاعبة السابقة بفريق كرة السلة بنادي سبورتنج، وذلك على خلفية وصولها إلى النقطة رقم 1000 في مسيرتها الاحترافية مع الجامعة.

وتلقت الجداوى منحة للدراسة والاحتراف في الجامعات الأمريكية قبل عدة سنوات، حيث استطاعت أن تثبت جدراتها خلال رحلة الاحتراف لتكون عضو جديدة في سفراء مصر بالخارج في لعبة كرة السلة بجانب زميلتها نادين السلعاوي المحترفة في دورى الجامعات الأمريكية.

يُذكر أن رنيم الجداوي تشارك باستمرار في منتخب مصر للسيدات بكرة السلة سواء في البطولات الأفريقية أو العربية، وذلك بالتنسيق مع جامعة كنتاكي الأمريكية، حيث كانت مشاركاتها مع الفراعنة في التصفيات الأفريقية التي أقيمت أغسطس الماضي.


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