توفي خاجيندرا تابا ماجار، صاحب الرقم القياسي في حمل لقب "أقصر رجل في العالم" في إحدى المستشفيات في مدينة بوخارا بوسط نيبال اليوم الجمعة عن 28 عاما، حسبما أعلنت متحدثه بأسمه.



وقال مين باهادور رانا رئيس مؤسسة خاجيندرا تابا ماجار "أدخلناه مستشفى مانيبال يوم الخميس"، مضيفا أن "الأطباء قالوا إنه توفي من التهاب رئوي حاد".



وفي أكتوبر عام 2010، أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية أن ماجار هو أقصر رجل متجول في العالم بطول 08ر67 سنتيمتر.



كما أنه صاحب الرقم القياسي لأقصر شاب للذكور عندما تم قياس طوله عند 58ر65 سنتيمتر.



وكان ماجار مولع بالعزف على الأدوات الموسيقية والرقص، حسبما أفاد رانا.



وفي عام 2012، تم تقسيم لقب أقصر رجل في العالم إلى رجل متجول وغير متجول.



وتم تصنيف الفلبيني جونري بالااوينج /27 عاما/ وطوله 93ر59 سنتيمترا بأنه أقصر رجل في العالم في فئة غير المتجولين.



وكان أقصر رجل في العالم أيضا نيبالي الجنسية، وهو تشاندرا باهادور دانجي الذي كان طوله 6ر54 سنتيمتر وتوفي في عام 2015.