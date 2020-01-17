تراجع ملحوظ في النمو السكاني بألمانيا عام 2019

تراجع النمو السكاني في ألمانيا على نحو ملحوظ عام 2019، رغم تسجيل ارتفاع في عدد السكان.

فبحسب التقديرات الأولية لمكتب الإحصاء الاتحادي، التي أعلن عنها اليوم الجمعة في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية، ارتفع عدد السكان في ألمانيا حتى نهاية عام 2019 بواقع نحو 200 ألف شخص مقارنة بنهاية عام 2018.

وذكر المكتب أن "عدد السكان في ألمانيا وصل إلى مستوى قياسي جديد ببلوغه 2ر83 مليون نسمة، إلا أن النمو السكاني تراجع بوضوح مقارنة بالسنوات من 2013 حتى 2018".

ويرجع النمو السكاني في ألمانيا حصرا إلى الهجرة، حيث أوضح المكتب أنه "بدون الهجرة إلى ألمانيا لتقلص عدد السكان منذ عام 1972، حيث يرتفع منذ ذلك الحين عدد الوفيات عن عدد المواليد سنويا".

وبحسب تقديرات المكتب، تراوح عدد المواليد العام الماضي بين 770 ألف و790 ألف مولود، بينما تراوح عدد الوفيات بين 920 ألف و940 ألف حالة وفاة. وتراوح الفارق بين عدد المهاجرين إلى ألمانيا والمهاجرين منها العام الماضي بين 300 ألف و 350 ألف.