مصادر: الحكومة اللبنانية مارست ضغوطا على غصن لعدم الكشف عن هوية مسؤولين يابانيين

أفادت مصادر مطلعة في لبنان اليوم الخميس ، أن لبنان طلبت من كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان، عدم الكشف عن هوية مسؤولين في الحكومة اليابانية في المؤتمر الصحفي الدولي الذي عقده الأسبوع الماضي، الذي انتقد فيه شركة نيسان موتور ومن قال إنهم وراء مؤامرة لاعتقاله بسبب جرائم مالية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها بالنظر إلى حساسية القضية، إن الحكومة اللبنانية، بإيعاز من دبلوماسيين يابانيين، مارست ضغوطًا على غصن قبل أن يتحدث إلى الصحفيين في 8 يناير في بيروت حتى لا يكشف عن أسماء أو تفاصيل هروبه من اليابان.

وقالت المصادر إن لبنان وافقت على مخاطبة غصن كوسيلة للحفاظ على علاقات دبلوماسية جيدة مع اليابان.

وأضافوا إن غصن كان يعتزم ذكر بعض الأسماء في الحكومة اليابانية ولكنه تفهم الامر ووافق على التزام الهدوء.