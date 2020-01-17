علق محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي على المنافسة بينه وبين زميله في الفريق، السنغالي ساديو ماني، مؤكدًا أن الأهم هو مصلحة الفريق.

وقال صلاح في تصريحات خلال حوار أجراه مع شبكة «سكاي سبورتس» عند سؤاله عن المنافسة حول من يمكنه إحراز أهداف أكثر هو أم ماني، حيث قال مازحًا: «أنا أسجل أكثر بالطبع».

وأضاف صلاح: «الأمر ليس هكذا، نحن لا ننظر إلى الأمر على هذا النحو، إذا لم يسجل أي منا وانتهت المباراة بنتيجة 0-0، كلانا يكون غاضبا للغاية وننزعج حقا من ذلك، وعندما نكون على أرض الملعب وننتصر، فهذا أمر رائع».

وتابع: «يمكن للعلاقات التي تجمع بينك وبين اللاعبين أن تحدث فارقًا كبيرًا على أرض الملعب، نحن جميعا لدينا علاقات رائعة فيما بيننا، وأعتقد أن ذلك يساعدنا كثيرًا في المباريات وفي التدريبات، ويخلق حالة مزاجية جيدة».

وتطرق صلاح للحديث عن تعامل كلوب معهما قائلا: «أعتقد أن كل شيء يبدأ من غرفة الملابس، كلوب يعرف كيف يتعامل مع كل واحد منا، أعتقد أنه ساعد الجميع في الفريق، ونحن كلاعبين تحسنا بسببه، هو لديه علاقات جيدة معنا».

وعن عدم تسجيله أمام مانشستر يونايتد، قال صلاح: «مانشستر يونايتد يلعب ضدي بطريقة مختلفة عما يفعله مع اللاعبين الآخرين، يدافعون أمامي بطريقة مختلفة، إنه تحد، لكنني سعيد بذلك طالما أن الفريق يفوز ، فأنا دائمًا سعيد».

وكشف صلاح عن خطة بسيطة يتبعها قبل المباريات قائلا: «في كل مباراة، أحاول أن أدرس المنافس قبل أن نلعب، وأحاول أن أتوصل في ذهني إلى الطريقة التي سأحرز بها أهدافا ضده، أعتقد أن ذلك الأمر يعمل بشكل جيد لأنني سجلت العديد من الأهداف للفريق وأعتقد أنني أتحسن كثيرا، وهناك فرصة دائما للمزيد من التحسن».

صلاح اعترف أيضا أن هناك دائمًا الكثير من الضغط عند اللعب في المستويات الكبيرة مثل الدوري الإنجليزي، حيث تابع: «عندما تريد التتويج بالبطولات والحصول على الكثير من الجوائز الفردية أيضًا».

وأتم صلاح: «بالطبع هناك توقعات كبيرة، لكن أفضل طريقة للتعامل مع ذلك هي فقط التركيز على عملك والقيام به بالطريقة الصحيحة في كل مباراة».