روسيا تتهم الولايات المتحدة بتأجيج الأوضاع في العالم

اتهم سيرجي لافروف القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي في حكومة تسيير الأعمال، الولايات المتحدة الأمريكية بتأجيج الأوضاع في العالم، قائلا :"إن تصرفات الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة تتسبب بعدم الاستقرار في المنطقة والعالم".

وأضاف لافروف ـ في مؤتمر صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الجمعة/ ـ أن "واشنطن تستخدم مناهج خاصة بدلا من احترام وتنفيذ القوانين الدولية خاصة بعد الانسحاب من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو ومحاولة عدم تمديد معاهدة (ستار3 ) الخاصة بتخفيض الأسلحة النووية " .

وحول الأزمة الراهنة في سوريا، لفت لافروف إلى أن مكافحة الإرهاب في سوريا وإيجاد حل سياسي للأزمة فيها تقع ضمن أولويات روسيا، مشددا على ضرورة العمل على إعادة بناء سوريا من جديد.

وأشار لافروف إلى نية المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون لزيارة موسكو الأسبوع المقبل، مؤكدا أن روسيا تعمل كل ما في وسعها لإيصال المساعدات الإنسانية ومكافحة تنظيم داعش الإرهابي وغيرها في محافظة إدلب السورية.

وأضاف أن مسألة تعزيز العلاقات مع دول فضاء الاتحاد السوفيتي السابق تقع أيضا ضمن أولويات روسيا، مشيرا إلى أن موسكو تعمل حاليا على توسيع وتعزيز العلاقات مع الصين ودول آسيا وأمريكا اللاتينية.