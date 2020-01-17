نيسان تعاقب المزيد من المديرين بعد تحقيق شامل عن غصن

كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية، نيسان موتور، عن مزيد من التفاصيل عن تحقيق شامل بشأن رئيسها السابق الهارب كارلوس غصن، بعد أسبوع من اتهامه لشركة صناعة السيارات اليابانية بتدبير مؤامرة للقبض عليه.



وخلص التقرير بشأن التحقيق الذي أحيل إلى بورصة طوكيو أمس الخميس إلى تورط العديد من الموظفين الآخرين أيضا في مخالفات. وهؤلاء الموظفون مقيمون في اليابان وخارجها، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج".



وتعرض ثلاثة في مناصب رفيعة للعقاب بسبب تورطهم في مخالفات، إلا أنه لم يتم الكشف عن أسمائهم أومناصبهم أو الخطوات التي اتخذت بحقهم.



وكانت نيسان مطالبة بتقديم التقرير بعد تعديل أرباحها السابقة عقب إلقاء القبض على الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة السابق بسبب اتهامه بارتكاب جرائم مالية في نوفمبر 2018.



وأدى ذلك إلى اضطراب في صفوف شركة صناعة السيارات وزعزعة استقرار علاقتها بشريكتها في التحالف رينو إس ايه.



وتمكن غضن من الهروب من اليابان أواخر ديسمبر، حيث اختبأ في صندوق آلة موسيقية ووصل إلى لبنان على متن طائرة خاصة.