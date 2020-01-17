وسيط رسمي: باير تقترب من تسوية دعاوى التعويضات بسبب مبيد الحشائش«راوند آب»

قال الوسيط الذي عينه القضاء الأمريكي للمساهمة في تسوية دعاوى التعويضات الخاصة بمبيد الحشائش "راوند آب" إن شركة الكيماويات الألمانية العملاقة قد تكون على بعد أسابيع قليلة من تسوية أكثر من 75 ألف دعوى، وهو ما يقترب من ضعف عدد الدعاوى التي سبق أن أعلنت عنها باير في سبتمبر الماضي.



يذكر أن شركة باير كانت قد استحوذت على شركة مونسانتو الأمريكية للمبيدات والبذور والتي كانت تنتج مبيد الحشرات "راوند آب" والذي اتضح أنه يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وهو ما جعل الشركة الألمانية مسؤولة عن تعويض ضحايا هذا المبيد.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كين فاينبرج الوسيط المعين من جانب القضاء إنه مازال "متفائل بحذر" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال حوالي شهر، حيث سيكون هذا الاتفاق شاملا.



كانت باير قد أعلنت في الربع الثالث من العام الماضي أنها تواجه حوالي 7ر42 ألف دعوى تعويض عن أضرار المبيد، ولكن فاينبرج قال إن الرقم يرتفع ليتراوح بين 75 ألف و85 ألف وربما أكثر.



ورفض فاينبرج الكشف عن القيمة المحتملة لهذه التعويضات.



وقال كريس لودر المتحدث باسم باير إن الأرقام التى ذكرها فاينبرج "تقدير قائم على التكهنات" ويتضمن التعويضات المحتملة الخاصة بالشكاوى التي لم تصل إلى المحكمة.



كانت السلطات الأمريكية قد أمرت شركة "مونسانتو" في مارس الماضي بدفع 3ر80 مليون دولار تعويضا لرجل أمريكي بعد أن قررت هيئة محلفين أن مبيد الحشائش راوند آب تسبب في إصابته بالسرطان، وهو ما فتح الباب أمام عشرات الآلاف من الدعاوى المماثلة.