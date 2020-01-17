المنطقة النقدية لغرب إفريقيا: تغيير اسم فرنك الاتحاد المالي الإفريقي «قرار أحادي»

وصفت المنطقة النقدية لغرب إفريقيا، التي تضم الدول الناطقة بالإنجليزية في غرب إفريقيا إلى جانب غينيا، قرار ثماني دول ناطقة بالفرنسية في المنطقة بتغيير اسم عملتها إلى "إيكو" بالقرار أحادي الجانب.

وأعلن وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في نيجيريا وغانا وسيراليون وليبيريا وجامبيا وغينيا، وهم من الدول الأعضاء، عن موقفهم في اجتماع يوم الخميس في العاصمة النيجيرية أبوجا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال الأعضاء في بيان مشترك إن تغيير اسم فرنك الاتحاد المالي الإفريقي "لا يتماشى مع قرارات سلطة رؤساء دول وحكومات مجموعة (إيكواس) لاعتماد عملة (إيكو) كاسم عملة واحدة مستقلة"، وطلبوا عقد قمة استثنائية لزعماء إيكواس لمناقشة المسألة والقضايا المتعلقة بها.

وكان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا اتفق الشهر الماضي مع فرنسا على الإبقاء على ربط العملة الجديدة"إيكو" باليورو مع نقل احتياطي عملة هذه الدول من فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة بالمنطقة.