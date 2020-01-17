النصر يفلت من كمين العدالة ويتأهل للمربع الذهبي لكأس خادم الحرمين

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لحق فريق النصر بمنافسه التقليدي العنيد الهلال إلى المربع الذهبي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بفوزه الثمين 1 - صفر على مضيفه العدالة اليوم الجمعة في دور الثمانية للبطولة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة على استاد "مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية" في الإحساء التعادل السلبي ثم سجل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 51 .

ويلتقي النصر في الدور قبل النهائي للبطولة مع الفائز من المواجهة المرتقبة غدا بين الوحدة وأهلي جدة.

وكان الهلال حجز أول مقاعد المربع الذهبي أمس الخميس بالفوز على الاتفاق 2 - 1 ليلتقي في المربع الذهبي مع الفائز من مباراة الغد بين أبها والفتح.

وقدم الفريقان أداء قويا على مدار الشوط الأول الذي شهد محاولات قوية من لاعبي الفريقين خاصة النصر الذي كان أكثر سيطرة على مجريات اللعب.

وسنحت أكثر من فرصة لفريق النصر على مدار هذا الشوط وكانت أول الفرص الخطيرة للفريق في الدقيقة 11 اثر هجمة سريعة وتمريرة من الناحية اليسرى وصلت منها الكرة إلى نور الدين أمرابط أمام مرمى العدالة مباشرة لكنه سددها في جسد الحارس.

وتوالت المحاولات من فريق النصر سواء عن طريق التسديدات التي أطلقها عبد الرزاق حمد الله أو محاولات الاختراق من أكثر من لاعب.

وباءت محاولات النصر بالفشل في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستأنف النصر هجومه مع بداية الشوط الثاني وحصل على ضربة حرة بجوار منطقة الجزاء اثر لمسة يد في الدقيقة 47 ولكنها لم تستغل جيدا.

وأثمر ضغط "العالمي" عن هدف التقدم في الدقيقة 51 بتوقيع حمد الله الذي نال المكافأة على جهده الكبير في المباراة.

وجاء الهدف اثر هجمة منظمة سريعة مرر منها أمرابط الكرة إلى سلطان الغنام في الناحية اليمنى ليمررها الأخير بدوره عرضية من حدود منطقة الجزاء لتصل إلى حمد الله المتحفز أمام المرمى فلم يجد صعوبة في إيداعها المرمى في حراسة السنغالي سي آس مانداو مدافع العدالة.

ومنح الهدف فريق النصر مزيدا من الثقة والحافز ليواصل الفريق ضغطه الهجومي بحثا عن مزيد من الأهداف في ظل انكماش فريق العدالة.

ولعب أمرابط ضربة حرة من الناحية اليمنى ولكن دفاع العدالة أبعدها سريعا من أمام المرمى.

ورغم التفوق الواضح للنصر ، حاول العدالة الرد والعودة في المباراة وسنحت للفريق الفرصة اثر هجمة خطيرة في الدقيقة 61 ولكن تسديدة لاعب الوسط المصري أحمد مصطفى أخطأت المرمى كما ارتدت تسديدة تشارلز كارولوس مهاجم مدغشقر من أحد مدافعي النصر في الدقيقة التالية.

واستعاد النصر سيطرته على مجريات اللعب سريعا وعاد للضغط على العدالة في الدقائق التالية.

وأنقذ حارس مرمى العدالة فريقه من هدف مؤكد في الدقيقة 73 عندما تقدم قليلا داخل منطقة الجزاء والتقط الكرة من أمام حمد الله الذي مر من دفاع العدالة دون عناء في هجمة سريعة وخطيرة للنصر.

وتبادل الفريقان الهجمات فيما تبقى من المباراة وسنحت لكل منهما أكثر من فرصة خطيرة كانت كفيلة بتغيير النتيجة ولكن الفريقين فشلا في استغلالها لينتهي اللقاء بفوز النصر بهدف نظيف وتأهله للمربع الذهبي.