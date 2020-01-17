 وجبة محشي وراء إصابة 5 أشخاص بحالة تسمم في أبو حمص البحيرة - بوابة الشروق
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وجبة محشي وراء إصابة 5 أشخاص بحالة تسمم في أبو حمص البحيرة

تعبيرية
تعبيرية
خميس البرعى:
نشر فى : الجمعة 17 يناير 2020 - 1:27 م | آخر تحديث : الجمعة 17 يناير 2020 - 1:27 م

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم، اليوم الجمعة، جراء تناولهم محشي، بمدينة الرياض أبوحمص بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد أبو حطب مأمور مركز شرطة أبو حمص تبلغ من الأهالى، بإصابة 5 من أسرة بحالة تسمم جراء تناولهم وجبة محشى بالمنزل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة كلا من (محمد.إبراهيم شحاته - ١٥ سنة)، و(مروان.إبراهيم شحاته - ٦ سنوات)، و(طارق علام عبد الفتاح - ٧ سنوات)، و(مؤمن إبراهيم شحاته - ٥ سنوات)، و(سحر شحاته علام - ٤٠ سنة).

وتم عمل الإسعافات الأولية، والفحوصات الطبية اللازمة وجار تحويلهم لمركز سموم الإسكندرية.


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