سولسكاير: أشلي يونج في طريقه إلى إنتر ميلان

أعلن أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن لاعب وسط الفريق وقائده آشلي يانج في طريقه للانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وكان إنتر ميلان، الذي يدربه المدير الفني أنطونيو كونتي المدرب السابق لتشيلسي الإنجليزي، قد ضم روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد في الصيف الماضي كما ضم أليكسيس سانشيز على سبيل الإعارة.

وقال سولسكاير:" سيكون عمره 35 عاما بحلول الصيف، وإذا حصل على عقد لمدة عامين مع فريق ما، أعتقد أنه سيستغل الفرصة، فلم نكن على استعداد لتقديم ذلك".

وأضاف:" لقد أدى دورا جيدا مع النادي، كان قائدا للفريق وتوج معه بالألقاب في الدوري ومنافسات الكأس".

وشارك يانج في 202 مباراة ضمن التشكيل الأساسي لمانشستر كما شارك 59 مرة ضمن البدلاء، وقد سجل 19 هدفا.

وأعلن سولسكايراليوم أن هاري ماجوير سيواصل ارتداء شارة قيادة الفريق.