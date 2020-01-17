بنك بارلكيز يعتزم الاستغناء عن 100 وظيفة إدارية عليا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعتزم بنك باركليز تنفيذ خطة للاستغناء عن مئة وظيفة إدارية عليا في مختلف قطاعاته، في إطار جهود البنك البريطاني لخفض النفقات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، القول إن البنك بدأ تنفيذ عمليات الاستغناء عن مناصب إدارية عليا في لندن ومراكز مالية في أسيا.

ورفضت متحدثة باسم البنك التعليق بشأن الاستغناء عن الوظائف، التي ستكون من أوائل عمليات تسريح الموظفين التي يتم تنفيذها في بنك استثماري كبير في 2020.

ومن المقرر أن يعلن البنك الشهر المقبل نتائج أعماله خلال العام الماضي بأكمله.

وكان براكليز ذكر في تقريره السنوي عام 2018 أن عدد العاملين لديه على مستوى العالم يبلغ أكثر من 83 ألف شخص.