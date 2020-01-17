 بنك بارلكيز يعتزم الاستغناء عن 100 وظيفة إدارية عليا - بوابة الشروق
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بنك بارلكيز يعتزم الاستغناء عن 100 وظيفة إدارية عليا

بنك بارلكيز
بنك بارلكيز
لندن - د ب أ
نشر فى : الجمعة 17 يناير 2020 - 11:28 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 يناير 2020 - 11:28 ص

يعتزم بنك باركليز تنفيذ خطة للاستغناء عن مئة وظيفة إدارية عليا في مختلف قطاعاته، في إطار جهود البنك البريطاني لخفض النفقات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، القول إن البنك بدأ تنفيذ عمليات الاستغناء عن مناصب إدارية عليا في لندن ومراكز مالية في أسيا.

ورفضت متحدثة باسم البنك التعليق بشأن الاستغناء عن الوظائف، التي ستكون من أوائل عمليات تسريح الموظفين التي يتم تنفيذها في بنك استثماري كبير في 2020.

ومن المقرر أن يعلن البنك الشهر المقبل نتائج أعماله خلال العام الماضي بأكمله.

وكان براكليز ذكر في تقريره السنوي عام 2018 أن عدد العاملين لديه على مستوى العالم يبلغ أكثر من 83 ألف شخص.


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