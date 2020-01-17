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مصدر أمني كويتي: 11 موقعا أمريكيا وبريطانيا تحت الحماية المشددة

علم الكويت
علم الكويت
(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 17 يناير 2020 - 12:45 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 يناير 2020 - 12:45 ص

اواصلت الأجهزة الأمنية الكويتية أمس الخميس تنفيذ خطة الانتشار المكثَّف، لحماية المنشآت الحيوية تأهبا لأي مخاطر، ووضعت 11 موقعا ومبنى تخص القوات الأمريكية والبريطانية في البلاد في إطار اتفاقيات الدفاع المشترك تحت الرقابة المشددة، بجانب مبان دبلوماسية للبلدين الصديقين.

ونقلت صحيفة (القبس) الكويتية في عددها الصادر غدا الجمعة عن المصادر القول إن التأمين المشدد يشمل بعض مساكن مسؤولين ودبلوماسيين أجانب، وجرى تشكيل فريق متكامل من جميع قطاعات الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية للإشراف على الاستراتيجية الرامية إلى التأمين ودرء الخطر.

وشددت على أن البلاد آمنة تماما، وكل هذه الإجراءات على سبيل التحوُّط بموازاة الاضطرابات المتصاعدة في المنطقة، مشيرة إلى تنسيق متواصل بين وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني وغيرها من الجهات المعنية بحفظ أمن البلاد.


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