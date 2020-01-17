 نهائي مصري خالص في منافسات الرجال ببطولة جي ي مورجان للإسكواش - بوابة الشروق
الجمعة 17 يناير 2020 11:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

نهائي مصري خالص في منافسات الرجال ببطولة جي ي مورجان للإسكواش

الشروق
نشر فى : الجمعة 17 يناير 2020 - 11:14 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 يناير 2020 - 11:25 ص

تأهل الثنائي محمد الشوربجى المصنف الثاني عالميًا لرجال الاسكواش، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا، إلى الدور النهائي من بطولة جى بى مورجان المقامة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتغلب محمد الشوربجى على مواطنه كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش، في مباراة الدور نصف النهائى، بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 47 دقيقة وجاءت نتيجة أشواطها كالآتي : 11-9, 11-8, 11-8 ، فيما فاز طارق مؤمن على المصنف الأول عالميا علي فرج لاعب وادي دجلة، بنتيجة 3/2، في مباراة استغرقت 76 دقيقة وجاءت نتيجة أشواطها كالآتي : 11-8, 11-7, 7-11, 8-11, 11-7.

وتقام المباراة النهائية في السابعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك