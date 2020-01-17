نهائي مصري خالص في منافسات الرجال ببطولة جي ي مورجان للإسكواش

تأهل الثنائي محمد الشوربجى المصنف الثاني عالميًا لرجال الاسكواش، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا، إلى الدور النهائي من بطولة جى بى مورجان المقامة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتغلب محمد الشوربجى على مواطنه كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش، في مباراة الدور نصف النهائى، بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 47 دقيقة وجاءت نتيجة أشواطها كالآتي : 11-9, 11-8, 11-8 ، فيما فاز طارق مؤمن على المصنف الأول عالميا علي فرج لاعب وادي دجلة، بنتيجة 3/2، في مباراة استغرقت 76 دقيقة وجاءت نتيجة أشواطها كالآتي : 11-8, 11-7, 7-11, 8-11, 11-7.

وتقام المباراة النهائية في السابعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.