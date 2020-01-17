وساطة مفاوضات السلام السودانية تنفي تعثرها

نفت الوساطة من دولة جنوب السودان، في مفاوضات السلام السودانية، تعثر المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة.



وقال ضيو مطوك عضو وفد الوساطة - في تصريحات صحفية عقب جلسة التفاوض الخاصة بمسار دارفور اليوم الجمعة - إن المفاوضات تمضي بصورة جيدة وخاصة مسار دارفور.. موضحا أن وفدي الحكومة وحركات دارفور واصلا مناقشة موضوع الأراضي ضمن ملف السلطة، لافتا إلى أن المتفاوضين توقفوا عند إنشاء مفوضية الأراضي وصلاحيتها، فيما تم إمهال مسار دارفور مهلة لتقديم رده غدا حول صلاحيات المفوضية.



وأكد ضيو مطوك أن طرفي التفاوض سيناقشان في جلسة الغد ورقة العدالة الانتقالية.



وعقد وفد الحكومة السودانية برئاسة محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة، جلسة مفاوضات اليوم /الجمعة/ مع قادة مسار دارفور بمقر المفاوضات في جوبا.