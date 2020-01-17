شقيق لوكلير سائق فورمولا-1 ينضم إلى أكاديمية فيراري

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أعلن فريق بريما اليوم الجمعة تعاقد فيراري مع آرثر لوكلير، الشقيق الأصغر لتشارلز لوكلير سائق سباقات فورمولا-1، لينضم إلى أكاديمية فيراري للسائقين.

وسيتنافس آرثر لوكلير /19 عاما/ ضمن فريق بريما في سلسلة سباقات فورمولا الأوروبية خلال موسم 2020 .

وقال آرثر لوكلير "إنني فخور بإعلان الانضمام إلى أكاديمية فيراري للسائقين. أنا ممتن للغاية لهذا الدعم وإبداء الثقة بي. ولا أطيق انتظار العودة للمنافسات"، ووصف فريق بريما بأنه "واحد من أفضل الفرق في منافسات الناشئين."

وكان تشارلز لوكلير أول سائق من أكاديمية فيراري يمثل الفريق الإيطالي في فورمولا-1 .

وفي أول موسم له في بطولة العالم لفورمولا-1، في 2019، أحرز لوكلير المركز الرابع متفوقا على زميله سيبستيان فيتيل، وهو ما دفع فيراري لتمديد عقده حتى عام 2024 .