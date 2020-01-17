تركيا ترحل عددا من المتطرفين المشتبه فيهم إلى ألمانيا

قامت تركيا مجددا بترحيل عدد ممن يشتبه في ضلوعهم في الإرهاب إلى ألمانيا.

وقالت وزارة الداخلية التركية على موقع "تويتر" مساء اليوم الجمعة إن الأمر يتعلق بمن أسمتهم: "مقاتلين إرهابيين"، يحملون الجنسية الألمانية.

ولم تعلن الوزارة أية معلومات محددة عن الاتهامات الموجهة إليهم أو المكان الذي سينقلون إليه كما يحدث ذلك عادة.

إلا أن هذه المعلومات التركية ينبغي إجمالا أخذها بحذر: حيث ترد في البيانات التركية أحيانا أسماء أطفال بين من يقال عنهم إنهم "مقاتلون إرهابيون"، ويمكن أن ينطبق ذلك على هذه الحالة أيضا.

وقال تقرير إعلامي إن الأمر يمكن أن يتعلق بامرأة من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.

وكانت امرأة منحدرة من ولاية راينلاند بفالتس/ 29 عاما/ وصلت وفقا لبيانات مجلة "دير شبيجل" الإخبارية الألمانية برفقة أطفالها الثلاثة مساء اليوم الجمعة إلى ألمانيا، حيث ستواجه أمرا بالقبض عليها لاتهامها بمساندة جماعة إرهابية.