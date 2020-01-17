يعد العدس نوعًا من البقوليات التي تساعد الجسم على القيام بوظائفه الحيوية وتحميه من بعض الأمراض، لأنه يحتوي على البوليفينول وهي مركبات تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتقلل من نسبة الإصابة بمرض السكري.



كما يعتبر العدس مصدرًا جيدًا للبروتين والحديد وهذا يجعله يقوم بمهمة الحفاظ على عملية توزيع الأكسجين بأنحاء الجسم، إضافة إلى احتوائه على ألياف تحمى المعدة وتسرع من عملية الهضم وتحافظ على الوزن- وفقًا لموقع " wellandgood" الأمريكي.



ومن مميزات العدس أيضَا، مساعدة الإنسان على النوم الجيد ليلًا لاحتوائه على المغنيسيوم الذي يكافح الإرهاق اليومي، والمساهمة في نمو الشعر لمنحه حمض الفوليك لمن يتناوله وهو مصدر غذائي هام يحافظ على الجذور والبصيلات، كما يقلل من إصابة الجنين بعيوب خلقية.



وتتعدد فوائد العدس، نقدم طريقة تحضيره مع الأرز.



مقادير وخطوات عمل العدس بالأرز "كشري عدس أصفر":



المكونات:

كوب من العدس

ثلاثة أرباع كوب من الأرز البسمتي أو العادي

حبتان من البصل مقطّعة شرائح

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة قرفة ربع

ملعقة صغيرة فلفل أسود

رشة كمون

ربع ملعقة صغيرة فلفل أبيض

3 ملاعق كبيرة زيت



خطوات التحضير:

- وضع البصل في الزيت على نار هادئة حتى يصبح لونه ذهبي.

- على الجانب الآخر، يتم سلق العدس في 4 أكواب من الماء حتى ينضج.

- إضافة نصف كمية البصل والأرز إلى العدس وتركه على نار هادئة.

- خلال النضج، يتم وضع الملح والفلفل والبهارات الآخرى ثم التقليب ويترك الوعاء على نار هادئة حتى تمام النضج.

- يقدم كشري العدس الأصفر مع البطاطس المقلية والبيض والسلطات بعد رش ما تبقى من البصل على الوجه.