ستار وديرشوفيتز على رأس فريق الدفاع عن ترامب في محاكمة العزل

كشف بيان وتقارير إعلامية اليوم الجمعة، عن تشكيل فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاكمة العزل، التي يجريها مجلس الشيوخ الأمريكي.



ويأتي على رأس الفريق المدعي العام السابق كينيث ستار الذي تسبب في خضوع الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون لإجراءات عزل مماثلة، والمحامي المخضرم آلان ديرشوفيتز أستاذ القانون في جامعة هارفارد الذي تولى الدفاع عن أو جيه سامبسون وارتبط اسمه مؤخرا برجل المال الأمريكي الراحل والمدان بالتحرش الجنسي ، جيفري ابستاين.



وأضاف البيان إن :" البروفيسور ديرشوفيتز سيتولى تلاوة الخطاب الدفاعي أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، لمعالجة الحجج الدستورية ضد الإقالة والعزل".