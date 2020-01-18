سيراميكا: تباطئ إنبي سبب فشل مفاوضاته لضم جاكوب

أبدى معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كيلوباترا، تعجبه الشديد بسبب الشكوى المقدمة من نادي إنبي ضد فريقه بسبب بيع النيجيري جاكوب نجوكو، مهاجم سيرميكا كليوباترا.

وقال معتز البطاوي في تصريحات لقناة "تايم سبورت": "في البداية متعجب جدًا بسبب الشكوى المقدمة من إنبي، ولا أعلم ماذا قدمه في الشكوى لاتحاد الكرة".

وأضاف: "أصدر مجلس إدارة النادي بيان يوضح فيه كل شئ خاص بهذه الصفقة، وحديثنا مرفق بالمستندات، ومجمل البيان يؤكد أن يوم 9 يناير الجاري، حصلنا على خطاب رسمي من نادي إنبي يطلب فيه استعارة اللاعب، وهناك نية للبيع النهائي".

وأكمل: "ودرسنا العرض المقدم من الفريق البترولي مع مجلس الإدارة والجهاز الفني، بقيادة هيثم شعبان، وأبدى موافقته المبدئية على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة، وبالفعل في نفس اليوم، قمنا بإرسال خطاب رسمي للفريق البترولي بجميع طلبتنا المادية خاصة في الإعارة وفي حالة البيع".

وشدد المشرف العام على الكرة: "لم يأتي لنا أي رد من إنبي، إلا تليفونيًا، يوم 11 يناير الماضي، وتحدث معي عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالنادي، ولم نتوصل لحل وسط، وفشلت المفاوضات، وتباطئ إنبي في الرد علينا هو ما جعل مجلس الإدارة يعلن رحيل اللاعب للمقاولون العرب فيما بعد".

وأوضح: "وصباح يوم 12 يناير الماضي، حصلنا على عرض رسمي من نادي المقاولون العرب، وبدون وجود نية البيع النهائي وهذا يعني أن سيرميكا لديه الحق في التفاوض مع ذئاب الجبل، في حالة بيع اللاعب".

وتابع: "وتم الرد على العرض في نفس اليوم بالموافقة وتمت الصفقة يوم 13 يناير صباحًا في حضور وكيل أعماله ومجلس الإدارة والجهاز الفني على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور وعلى أن نقوم بالتفاوض معهم في حالة البيع النهائي، ومساء يوم 13 يناير فؤجئنا، برد إنبي على أن مجلس الغدارة موافق على الشروط ولكن بعد أن تمت الصفقة بشكل رسمي لصالح المقاولون العرب".

وأتم: "نحن فريق ينافس على الصعود للدوري الممتاز، وقبل قرار بيع اللاعب، تمت الموافقة عن طريق المدير الفني، هيثم شعبان، وأكد أنه يملك عدد مميز من اللاعبين الذين يستطيعوا مواصلة المشوار في التأهل للدوري".