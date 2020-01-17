المخرج محمد سامي يستأنف تصوير مسلسل «البرنس»

استأنف المخرج محمد سامى تصوير مسلسله الجديد "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان بعد فترة توقف، بسبب إجازات رأس السنة، وانشغال رمضان بإحياء عدد من الحفلات الغنائية.

كما يواصل سامي كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل حيث انتهى من كتابة 20 حلقة.

ومن المقرر أن يصور سامى مشاهد العمل وينتقل بعد ذلك مباشرة لاستكمال كتابة السيناريو حيث يرغب فى الانتهاء من كتابة آخر حلقاته خلال شهر فبراير المقبل حتى يتفرغ للتصوير فقط.

يشار إلى أن مسلسل "البرنس" يعد التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويًا مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيرًا.

كما تعاون سامي مع رمضان فى السينما في فيلم "جواب اعتقال" الذي عرض عام 2017 ، بالإضافة إلى كليب "رايحين نسهر" الذى طرحه مطلع العام الجاري.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل.