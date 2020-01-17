مطعم فرنسي شهير يفقد إحدى نجوم ميشلان بعد وفاة مالكه

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فقد مطعم الطاهي الفرنسي الشهير بول بوكوز واحدة من نجوم ميشلان الثلاث التي حصل عليها، وذلك بعد وفاة الرجل المعروف بلقب "بابا فن الطهي"، حسبما ذكر دليل نجمات ميشلان اليوم الجمعة.

وحاز مطعم بول بوكوز تصنيف الثلاث نجوم منذ عام 1965 بعد تسعة أعوام على عودة مالكه الراحل من باريس ليتولى أمور مطعم العائلة الذي يقع على ضفة نهر سون خارج مدينة ليون.

وما زالت قائمة الوجبات بالمطعم على شبكة الإنترنت تحتوي على حساء الكمأ الأسود الذي ابتكره بوكوز ليقدمه للرئيس الأسبق فاليري جيسكار ديستان في عام 1975 عندما جرى منح الطاهي وسام جوقة الشرف.

وذكر "دليل ميشلان" لعام 2019 أنه "منذ رحيل الطاهي العظيم، يواصل فريقه من النخبة عمله... في الحفاظ على تراثه برُقي".

ونقلت قناة "فرانس إنفو" الرسمية عن إليزابيث أنسلين، مسؤولة الاتصالات في "دليل ميشلان" القول إن "المطبخ يظل على امتيازه"، ولكن "لم يعد المطعم في مستوى الحفاظ على النجمة الثالثة".